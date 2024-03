Nuovo allenatore Lecce | due nomi caldi per il dopo D’Aversa

Novità annunciate per le due Nazionali italiane di Hockey su prato in vista del nuovo quadriennio (quello olimpico che porta a Parigi può considerarsi già concluso, vista l’eliminazione dal torneo a ... (oasport)

Atletica Gavirate sempre più in alto: Federico Giardiello campione italiano under14 di cross corsa campestre: Atletica Gavirate sempre più in alto: Federico Giardiello campione italiano under14 di cross corsa campestre: Nuovo successo per la società guidata dal presidente Carmine ... dell'Atletica Gavirate - un grande risultato ottenuto grazie alle sapienti mani del loro allenatore Francois Marzetta, avanti così».

UFFICIALE - Lecce, esonerato Roberto D'Aversa: UFFICIALE - Lecce, esonerato Roberto D'Aversa: Comunicato del Lecce: "Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l'U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto D'Aversa. Al mister ed al suo staff va il ...

Sconfitta per il Padova, Torrente: «La più brutta partita di quest'anno». E Donnarumma si scusa: Sconfitta per il Padova, Torrente: «La più brutta partita di quest'anno». E Donnarumma si scusa: PADOVA - «Una partita da cancellare perché è stata brutta, la più brutta di quest'anno». Visibilmente amareggiato per la sconfitta e per la prova opaca dei ...