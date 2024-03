Nuova sfuriata di De Laurentiis | intervento improvviso durante l’intervista a Sky Sport VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Negli ultimi tempi Aurelio Desi è reso protagonista di una battaglia contro DAZN, ma a quanto pare, non solo. Mancano ormai solamente ventiquattro ore al big match tra Barcellona e Napoli. Le due compagini si sfideranno domani alle 21:00 per il ritorno dei quarti di Champions League, passaggio decisivo per l’Europa, ma non solo. Il Mondiale per club resta un obiettivo dichiarato di Aurelio De, che secondo alcune fonti avrebbe promesso un cospicuo premio ai propri ragazzi in caso di passaggio del turno. Un turno ad oggi ancora in bilico, a seguito dell’uno a uno ottenuto all’andata, un pari arrivato grazie alle reti di Robert Lewandowski e Victor Osimhen. Deancora protagonista: il gesto polemico del patron degli azzurri in diretta TV Insomma, gli ingredienti per dedicarsi unicamente all’appuntamento ...