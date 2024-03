Nucleare e idrogeno Gruppo Tosto è pronto alla sfida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) DAI SERBATOI PER L’OLIO D’OLIVA e il vino ai componenti critici e realizzati per le alte pressioni e temperature per il settore del petrolio e del gas fino ai reattori nucleari e ai contenitori di massima sicurezza ed efficienza per un’energia del futuro come quella dell’. Si può riassumere così la storia e il successo di un’impresa familiare nata nel cuore dell’Abruzzo – a Pescara nel 1960 grazie all’iniziativa imprenditoriale di Walter– è diventata un campione mondiale. Un, come lo è diventato dal 2007 la Walter, dal 1996 guidata come amministratore delegato dal figlio del fondatore Luca, capace di competere con giganti indiani, cinesi, giapponesi, in molti casi aziende partecipate dagli Stati come accadeva nel nostro Paese con quello che era una volta l’Iri e a ...