Novità all’Eurovision | i Big 5 e la Svezia si esibiranno dal vivo durante le semifinali

(Di lunedì 11 marzo 2024) Angelina MangoSong Contest 2024, in programma a maggio a Malmo. L’European Broadcasting Union (EBU) e l’emittente svedese SVT hanno annunciato che quest’anno i cosiddetti Big 5 e il Paese ospitante sidalle. Per Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, insieme alla, l’occasione dunque di cantare in diretta, difronte al pubblico presente all’Arena, le loro canzoni in gara; fino allo scorso anno,le, venivano invece trasmessi dei brevi spezzoni delle loro prove. Una modifica al regolamento non di poco conto, che consentirà ai 6 Paesi di fatto la doppia esibizione e al pubblico, presente e a casa, di arrivare alla finale di sabato dopo aver ...