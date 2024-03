Notti Bianche di San Giuseppe | un' ordinanza per limitare l' alcol in strada

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Spezia, 11 marzo 2024 - In occasione della duedi San, che si terranno il 16 e il 18 marzo, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha emesso un’per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti e del decoro nelle aree della città interessate dallo svolgimento delle manifestazioni attraverso la limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevandeiche e di bevande in contenitori di vetro. Per questo, dalle 22 del giorno 16 marzo e fino alle 6 del 17 marzo e dalle 22 del 18 marzo e fino alle 6 del 19 marzo, è vietata la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevandeiche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo. È consentita la somministrazione ed il consumo ...

