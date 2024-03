Notte di Trionfo agli Oscar 2024 | Oppenheimer e Universal al Vertice

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) . Non nominato Matteo Garrone con pochi voti in classifica Ladegliè stata una vera e propria festa per il maxi-biopic disu Robert J.. Con ben sette premiconquistati su tredici nomination, il film ha lasciato il segno in diverse categorie, portando a casa i premi più prestigiosi della serata. Cillian MurphyIl regista Christopher Nolan si è aggiudicato il premio come miglior regista, mentre Cillian Murphy e Robert Downey Jr. hanno ottenuto rispettivamente il riconoscimento come miglior attore protagonista e attore non protagonista. La pellicola ha trionfato anche nelle categorie di montaggio, fotografia e miglior colonna sonora originale. Il film ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer, un’opera importante e toccante ...