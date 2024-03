Notte degli Oscar | quando Roberto Benigni trionfò con “La vita è bella”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laè senza dubbio unoeventi più prestigiosi e attesi dell’anno nel mondo del cinema. Los Angeles si trasforma nel centro dell’universo cinematografico, accogliendo le star di Hollywood, i registi, i produttori e gli appassionati di cinema da tutto il mondo. Il Red Carpet si stende come una passerella di stelle, l’atmosfera magica e l’eleganza di candidati e ospiti catturano l’attenzione di milioni di spettatori. Unain cui, spesso e volentieri, anche l’Italia è stata protagonista, come per altro in quest’edizione. Io Capitano, di Matteo Garrone, è tra i candidati come Miglior Film Straniero: se la giocherà con altri mostri sacri, ma già può essere considerato un vanto essere lì. Se poi arriva la vittoria, tanto meglio. Ma c’è stata un’edizione in cui il cielo di Los ...

Oscar 2024, le pagelle ai look sul red carpet, da Anya Taylor - Joy a Emma Stone.: Hollywood tira fuori il suo abito da sera più sfavillante per la notte più glamour dell'anno, quella in cui vengono celebrate le stelle più luminose del grande ...alla moda della 96esima edizione degli ...

La notte degli Oscar in diretta: l’Italia spera con ‘Io Capitano’: La Notte degli Oscar in diretta: l’Italia spera con ‘Io Capitano’: C’è tanta Italia dietro, ma anche tanta Africa”. Così Matteo Garrone ai microfoni di Rai1 al suo arrivo al Dolby Theater di Los Angeles dove va in scena la Notte degli Oscar. Il regista è in ...

La lunga notte degli Oscar, tra favoriti e vincitori: La lunga Notte degli Oscar, tra favoriti e vincitori: AGI - Gli Oscar hanno preso il via domenica a Hollywood per una 96esima cerimonia scandita dal duo "Barbenheimer": "Oppenheimer" è il favorito per l'Oscar per il miglior film, mentre il fenomeno pop ...

Oscar 2024, Da'Vine Joy Randolph: «Grazie per avermi vista quando ero invisibile»: Oscar 2024, Da'Vine Joy Randolph: «Grazie per avermi vista quando ero invisibile»: L'attrice ha vinto come Miglior Attrice non protagonista per il suo ruolo in The Holdovers, e questo è il suo discorso di ringraziamento: «Vi ringrazio per quando ero l'unica ragazza nera nella mia cl ...