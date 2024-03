Notizie dal mondo ASviS | se il prezzo della benzina può ostacolare la mobilità sostenibile

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo a firma di Ivan Manzo presente sul sitodel 7/3/24 VIDEO Secondo uno studio pubblicato su Nature l’aumento delscoraggia le persone a sostenere misure legate all’eliminazione delle auto a combustione. La cosa non incide, invece, su altre politiche verdi. Sorpresa: con l’aumento del costonon aumenta il sostegno alla. Anzi, secondo lo studio “Examining the effects of gasoline prices on public support for climate policies” pubblicato su Nature energy il 24 gennaio, il rincaro del carburante genera nell’utente un senso di sfiducia su ciò che concerne le politiche che intendono decarbonizzare il settore dei trasporti per renderlo meno ...

Si riporta di seguito il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS del 4/3/24. Servirebbero 26 miliardi per mettere in sicurezza il territorio italiano, ma in sette anni 20 miliardi sono andati ... (ildenaro)

SIMEST e Regione Umbria sottoscrivono un accordo per l'internazionalizzazione delle imprese del territorio: L'intesa è stata sottoscritta dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - dal Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, e alla presenza dell'Assessore allo Sviluppo Economico Michele ...

Borsa Londra: - 34% Vanquis Banking, avverte su conti 2024 e 2025 inferiori ad attese: Il titolo della societa' di credito al consumo, crollato del 45% in apertura, attorno alle 10,45 accusa una flessione del 34% a 82,10 pence, sui livelli minimi dal 1990, mentre l'indice Ftse 100 cede ...

Dall'Abruzzo buone notizie per il governo ma non per Salvini e la Lega: Dall'Abruzzo buone Notizie per il governo ma non per Salvini e la Lega: Fratelli d'Italia è il primo partito, Forza Italia doppia quasi il Carroccio che però festeggia per aver superato il partito con i risultati peggiori: il M5s. Tajani: "Grande successo. Dedichiamo la v ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Le Notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Un caso le parole del Papa: “Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca”. Biden: “Trump riceve Orban alleato di Putin, cerca consenso di tutti i dittatori” ...

Terremoto oggi, 15 scosse a Monte Cavallo, Macerata/ Ultime notizie Ingv: allerta alta anche a L’Aquila: Terremoto oggi, 15 scosse a Monte Cavallo, Macerata/ Ultime Notizie Ingv: allerta alta anche a L’Aquila: Terremoto oggi a Monte Cavallo: le ultime Notizie dall'Ingv. Tutte le scosse di oggi, 11 marzo, tra Macerata, L'Aquila e Amatrice ...