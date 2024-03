Notaia accusata di falso | assolta definitivamente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) Rovigo, 10 marzo 2024 – Una lunga vicenda giudiziaria che giunge al termine. Nella mattinata di giovedì 7 marzo in Corte d'Appello a Venezia si èconclusa, a sette anni dai fatti, una vicenda giuridica complessa e sofferta, con l'assoluzione perché ‘il fatto non sussiste’ e revoca delle statuizioni civili, anche rispetto all'unico capo d'imputazione (perin atto) che era rimasto in piedi a carico del notaio Giovanna Morena di Rovigo. Gli avvocati Guido Magnisi, Giulia Chiara e Gambini Scota, che hanno assistito il notaio in entrambi i gradi di giudizio, esprimono: “Grande soddisfazione per il felice esito, certi che il Notaio Morena continuerà a lavorare con il massimo impegno e la massima lena, come ha sempre fatto. Le motivazioni si sapranno tra 60 giorni, ma intanto il riscatto totale del notaio le rende finalmente giustizia ...