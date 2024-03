Nostalgia di Callejon che a fine contratto giocò gratis con il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 28° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 È un anno così. Occasioni buttate via. Sogni che evaporano a uno a uno. Passo indietro contro un Toro rognoso e falloso. Il Sistema manda un uomo di fiducia a gestire le cose. Quel signore di Schio che non tradisce mai. E consente totale libertà ai granata di menare a più non posso. Falli sistematici e perdite di tempo reiterate. Linetty ne commette almeno cinque. Mai ammonito. Secondo tempo, giocati appena 24 minuti effettivi. Da incorniciare, apartita, l’episodio che vede protagonista il Barilotto Lusitano, reduce da una prova maiuscola, culminata con l’assist gol. Al passaggio dinanzi alla panchina azzurra di questo galantuomo, il portoghese si alza e gli fa a muso duro: «Arriva un certo punto e devi fare sempre il fenomeno». Meraviglia. Ma in fondo vada pure al diavolo l’arbitro. Dopo tutto ...