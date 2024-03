Non è importante il campo largo La verità di Meloni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giorgiasoddisfatta del risultato delle elezioni regionali in Abruzzo. Il premier mette in evidenza che Marsilio è il primo governatore che riesce a essere riconfermato alla guida dell'Abruzzo. «Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini. E il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni». Così la premier Giorgiain un video sui social. Grazie Abruzzo! pic.twitter.com/KPpMcGzG5E — Giorgia(@Giorgia) March 11, 2024 «Perché - aggiunge il presidente del Consiglio - non importa quanto unsia, quello conta è quanto quelsia coeso, quanto abbia ...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – L' Abruzzo "ha parlato e, sebbene il verdetto complessivo non sia stato quello che auspicavamo, c'è un motivo per sorridere. L' elezione in consiglio regionale di Alessio ...

