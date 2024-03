(Di lunedì 11 marzo 2024) Canè Ve l’immaginate se l’Europa esistesse sul serio? Quella politica intendiamo, un continente di Stati retto da un governo, con un esercito, una politica estera? Un’Europa, tanto per capirsi, protagonista nello scenario internazionale, e non il comprimario al tavolo delle grandi potenze perché è solo la somma di tante medie potenze nazionali? Ve l’immaginate come se la prenderebbe ancora di più Renzi che dalla Leopolda ha sparato a palle incatenate contro la rielezione di Ursula von der Leyen alla guida del "governicchio" Ue. Immaginazione, o aspirazione a parte, è con questa realtà però che abbiamo a che fare, e l’errore maggiore dei partiti e soprattutto di noi cittadini sarebbe di ridurre le elezioni di giugno a una conta interna. Perché tanto l’Unione appare a sovranità limitata negli scenari mondiali, quanto è incisiva, nel bene e nel male, nella vita dei singoli Paesi. ...

Bologna vola con Belinelli e Lundberg, batte Milano e la stacca in classifica: Lì dove contano di ritrovarsi tra due mesi (prima ci sarà il ritorno di Eurolega) per contendersi ... assenti anche Tonut, Poytress e Baron che ha già terminato una stagione che in realtà non ha mai ...

Maltempo Liguria, Allerta Gialla sul Levante sino alle 21: Anche le cumulate misurate nelle 24 ore non sono particolarmente anomale: 156.4 mm a Mele, 136.6 a ... nessun torrente regionale ha mostrato criticità collegate a possibili esondazioni: si contano ...

Non contano i candidati, ma una Ue forte: Non contano i candidati, ma una Ue forte: L'articolo riflette sull'importanza dell'Unione Europea e delle elezioni imminenti, sottolineando la necessità di guardare oltre le questioni interne e considerare il ruolo dell'UE nel contesto intern ...

"Ora giochiamo alla pari, non è finita": "Ora giochiamo alla pari, non è finita": Giuliani: "Il lavoro in palestra sta pagando. Peccato non aver messo a terra i palloni che contavano. Mi dispiace per il pubblico" ...

Amici, le pagelle: Ayle “stonato come una campana” (voto 4), Vessicchio mette a dura prova (voto 8): Amici, le pagelle: Ayle “stonato come una campana” (voto 4), Vessicchio mette a dura prova (voto 8): L’ultima puntata pomeridiana domenicale del talent di Canale 5 vede formarsi definitivamente la squadra del Serale. Due concorrenti ne restano fuori, Ayle passa anche se “è stonato come una campana” a ...