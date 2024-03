“No ragazzi | basta” Grande Fratello | brutta scena nella casa ai danni di Perla | pubblico infuriato

(Di lunedì 11 marzo 2024), ancora critiche per Alessio Falsone e Sergio. Il gesto controin cucina non è piaciuto alche ha chiesto la squalifica immediata per i due concorrenti. Stasera, intanto, si deciderà il nome del secondo finalista. Uno tra Rosy, Anita, Letizia e Paolo andrà a fare compagnia a Beatrice Luzzi, già certa di un posto all’ultimo atto ormai da tempo. Intanto è ancora mistero su quale sarà la data della finale. Da quello che si è capito i tempi saranno ancora lunghi. >> “Ecco dove vado a vivere”. Belen Rodriguez, improvviso cambiamento. L’annuncio a cose già fatte: “Quanto sono felice” Sicuramente per Pasquetta gli inquilini saranno ancora dentro la. Giuseppe ha rivelato che per quel giorno il GF consentirà loro di organizzare un barbecue. La più vicina alla ...

Lecco – A Lecco qualcuno è talmente infastidito dai giochi di bambini e ragazzi , in un campetto a loro dedicato, da arrivare a usare cocci di vetro e chiodi per dissuaderli. Un gesto odioso e ... (ilgiorno)

Libri per ragazzi, profondo Nord che magia! Parola di Peter Sís: Libri per ragazzi, profondo Nord che magia! Parola di Peter Sís: Il grande artista di origine ceca torna in Italia con un volume già classico, dedicato a un eroe del suo Paese che esplorò il Polo. Un viaggio che ...

Troppi compiti per casa, la rivolta dei genitori: «Dal gioco allo sport, i nostri figli non riescono a fare nient'altro. Basta»: Troppi compiti per casa, la rivolta dei genitori: «Dal gioco allo sport, i nostri figli non riescono a fare nient'altro. basta»: Un eccessivo carico di compiti a casa, tanto da impedire a volte ai ragazzi di poter svolgere attività extrascolastiche. È quanto lamentano alcuni genitori di ...

Luca Pagliari con gli studenti per dire basta al bullismo: Luca Pagliari con gli studenti per dire basta al bullismo: Si è tenuto all’istituto ‘Mattei’ di Amandola un incontro fra gli alunni e il giornalista, storyteller e documentarista Luca Pagliari. Ospite di lustro che collabora con la polizia di Stato, Miur e Mi ...