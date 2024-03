Niente tregua per il Ramadan | il grido di dolore degli Imam italiani | ”Fermate il massacro”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 marzo 2024) "Questo è un momento molto doloroso per i bambini, per le donne e per gli anziani in difficoltà. Non c'é coscienza umana, innocenti lasciati senza un bicchiere d'acqua o un pezzo di pane. Dobbiamo fermare questa guerra, non si può far morire senza acqua la popolazione civile e inerme. Ma non lo hanno un cuore?