Niente Isee | questo bonus possono averlo proprio tutti | ecco come richiederlo e incassare il contributo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il decreto legge PNRR del 26 febbraio 2024 introduce misure significative a sostegno dei badanti e dei loro datori di lavoro domestico. Queste misure offrono sconti contributivi ai datori di lavoro che assumono badanti per assistere anziani non autosufficienti, facilitando l’accesso a servizi di assistenza di qualità e promuovendo una maggiore regolarizzazione del settore. Il decreto PNRR del 2024 offre incentivi per i badanti, con detrazioni contributive per datori di lavoro domestico (cityrumors.it)Tuttavia, per godere pienamente di tali agevolazioni, è necessario rispettare una serie di requisiti dettagliati. In base al decreto, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi per i datori di lavoro domestico, purché il loro Indicatore della Situazione Economica Equivalente () non superi i 6.000 euro. Questa esenzione può arrivare fino ...

