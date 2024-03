Nevrosi e letteratura | la lezione di Berto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sessant’anni fa, il 12 marzo del 1964, ad appena un anno dall’uscita in volume della Cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, Rizzoli pubblicava Il male oscuro di Giuseppe. Nel breve giro di due anni, dunque, la nostraoffriva i ritratti di due nevrotici a tutto tondo, il Gonzalo Pirobutirro d’Eltino alter ego di Gadda e lo stessoche con un atto di coraggio non si nascose dietro un personaggio d’invenzione ma mise allo scoperto tutti i suoi guai raccontandoli con il registro del dramma e dell’ironia. L’accenno a Gadda è quasi doveroso se non altro perché il titolo del romanzo di, come si evince da una delle epigrafi all’inizio del libro, è tratto da un brano della Cognizione del dolore. Il male oscuro fu una assoluta novità per la nostra, che pur ...