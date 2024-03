Nessuna differenza salariale tra uomo e donna | posizioni manageriali per tutti Parla Nespresso | il gigante delle capsule

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 11 marzo 2024) What else? Era il 2006 quando George Clooney ammaliava i telespettatori con la sua tazzina di espresso fatto in casa, in un video girato nella boutiquedi Santa Monica. Che altro? Chiedeva l’attore. Al tempo il sistema automatizzato in cialde (inventato a fine anni Settanta, ma divenuto famoso solo in seguito) rappresentava una vera rivoluzione. Quasi 20 anni dopo,ha segnato la storia del settore: altre aziende si sono affrettate a imitarlo, con macchine e cialde compatibili, e quellodi caffè è diventato un vero fenomeno mondiale. Ledi caffè continuano a vendere Ma queste macchine sono ancora così in voga? Sembrerebbe di sì. Il 2023 si è chiuso in positivo, segnando una crescita del 5,3%, «a livello aziendale raggiungiamo i 6,4 miliardi di franchi svizzeri» ...