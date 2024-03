Nessun effetto sinistra Cerno smaschera il gioco di Conte e Schlein

(Di lunedì 11 marzo 2024) All'indomani delle Regionali in Abruzzo, Tommaso, direttore de "Il Tempo", analizza il risultato delle elezioni. Nelle ultime settimane la, capeggiata da "Repubblica", ha cercato di dare valenza nazionale a elezioni che erano prettamente locale. Il tentativo era quello di dare una spallata al governo Meloni. Niente di tutto questo, però, è riuscito e gli italiani non si sono fatti ingannare da un'alleanza pasticciata in cui Giuseppee Ellyfanno solo finta di essere amici. In Abruzzo, insomma, non c'è stato alcun "Sardegna" e soprattutto alcun "".

Milano, 6 mar. (Adnkronos Salute) – E’ un uomo di 62 anni di Magdeburgo in Germania. Si è vaccina to contro il Covid per ben 217 volte nell’arco di 29 mesi, quasi 2 anni e mezzo, e lo ha fatto ... (calcioweb.eu)

