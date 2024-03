Nelle piazze tira una brutta aria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) La premier Giorgia Meloni ha ragione quando dice che stando una. In effetti su spinta dei Dem e della segretSchlein, ci sono preoccupanti segnali di un ritorno del ’68 che io ho vissuto. Si stanno scatenando gruppi di ragazzotti urlanti che condannano Israele a favore di Hamas, ma non si può parlare degli stupri subiti dagli ostaggi dello stesso Hamas e non lasciano parlare chi non la pensa come loro. Il tutto con fare intimidatorio e violento. Vedere questo spettacolo con centinaia di donne in piazza lascia perplessi e sgomenti. Stefano Gubellini