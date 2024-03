Negoziati impossibili | il Cremlino smonta l' ipotesi tregua Kiev replica al Papa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le proposte di avviaretra Russia e Ucraina hanno recentemente incontrato una dura posizione contraria da parte del regime di. Lo ha detto il portavoce del, Dmitrij Peskov, commentando le recenti dichiarazioni diFrancesco. In precedenza, l'emittente svizzera «Rsi» ha pubblicato frammenti di un'intervista in cui il Pontefice ha suggerito che l'Ucraina dovrebbe trovare il coraggio di alzare bandiera bianca e avviare dei. Successivamente, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha rifiutato di seguire il consiglio diFrancesco e di alzare «qualsiasi bandiera diversa da quella ucraina». «Per quanto ho capito, c'era un contesto più ampio nelle dichiarazioni del Pontefice, ma in generale il pensiero che stava esprimendo, ovviamente, è ...