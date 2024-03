Nba | per Anthony Davis numeri mai visti finora Non mancano i risultati a sorpresa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 - Unconmai vistain Nba trascina i Los Angeles Lakers al successo per 120-109 contro Minnesota, priva di Towns e di Gobert. Il lungo ex New Orleans diventa il primo di sempre a chiudere con almeno 25 punti, altrettanti rimbalzi, 5 assist e 5 recuperi. Alla fine le statistiche del numero 3 recitano 27 punti, 25 rimbalzi, 5 assist e 7 palle recuperate. A supportareci pensa LeBron James, che sfiora la tripla doppia (29 punti, 9 assist e 8 rimbalzi). Per le speranze dei Timberwolves, che restano in partita fino all'ultimo periodo, non sono sufficienti i 50 punti della coppia Edwards-Reid. Con questo ko Minny scivola al terzo posto nella Western Conference, dietro la capolista Oklahoma City e Denver. I Thunder si sbarazzano senza grossi problemi dei Memphis Grizzlies, ...

Los Angeles (Stati Uniti), 9 marzo 2024 – I fari di una notte NBA da ben otto partite in calendario erano principalmente puntati sulla super sfida in programma alla Crypto.com Arena di Los Angeles ... (sport.quotidiano)

Un’altra nottata NBA in archivio, con la regular season sempre più vicina alla chiusura. Il big match di serata vede i Boston Celtics imporsi sul parquet dei Phoenix Suns per 107-117: doppia doppia ... (oasport)

Milano, 10 marzo 2024 - Doncic entra nella storia della Nba. Lo sloveno diventa il primo giocatore di sempre a mettere in fila sei partite consecutive in tripla doppia con almeno 30 punti a ... (sport.quotidiano)

NBA, Emma Stone tifa Phoenix: e i Suns festeggiano il suo Oscar come miglior attrice: Emma Stone era apparsa a bordocampo alla Crypto.com Arena lo scorso 11 gennaio per la gara tra Lakers e Suns, indosssando un cappellino con tre lettere (PHX) che mettevano subito in chiaro per chi facesse il tifo la splendida attrice nativa di Scottsdale, Arizona. E ora che per nel ruolo di Bella Baxter ha vinto l'Oscar come miglior attrice in 'Povere creature', i Suns la festeggiano ...

Milwaukee passa sul campo dei Clippers, 3 punti di Gallinari: NEW YORK (STATI UNITI) - Affermazione esterna per Milwaukee nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Di scena di fronte agli oltre 19mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, i Bucks, secondi a Est alle spalle dei Boston ...

NBA, brutto infortunio per Sengun, costretto a uscire in sedia a rotelle. VIDEO: NBA, brutto infortunio per Sengun, costretto a uscire in sedia a rotelle. VIDEO: Preoccupazione per il lungo degli Houston Rockets, che sul finire del primo quarto - nel tentativo di contrastare difensivamente Domantas Sabonis - ricade male e sembra sostenere una torsione innatura ...

