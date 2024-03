NBA | i risultati della notte 11 marzo | Anthony Davis trascina i Lakers | sorride anche Gallinari con i Bucks Bene anche Thunder e 76ers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si sono completate da poco le nove partite andate in scena in NBA per la regular season 2023-2024, disputate tra la tarda serata italiana di ieri e le prime ore di oggi. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. I Milwaukee(42-23) battono a domicilio i Los Angeles Clippers (41-22) per 117-124 con Giannis Antetokoumpo e Damian Lillard autori di una doppia doppia (34 punti e 10 assist per il greco, 35 punti ed 11 assist per l’ex Portland), mentre il nostro Danilomette a referto 3 punti in 60 sul parquet – 26 punti di Nick Powell per i Clippers partendo dalla panchina. Vittoria esternaper gli Houston Rockets (29-35) sul campo dei Sacramento Kings (36-27) per 104-112 grazie a 22 punti di Fred VanVleet per gli ospiti, con ...