NBA 2023 2024 | Davis scatenato nel successo dei Lakers | continuano a vincere OKC e New Orleans

(Di lunedì 11 marzo 2024) And the Oscar goes to… Anthony! Nella notte italiana non si è tenuta negli Stati Uniti soltanto la prestigiosa cerimonia in cui vengono assegnate le più celebri statuette del mondo, ma sono andate in scena anche tante partite valide per la regular seasonNBA. Il grande protagonista è stato proprio il numero 3 dei Los Angeles, che ha trascinato i suoi alcontro i Minnesota Timberwolves per 120-109. Il miglior realizzatore della serata è stato il solito LeBron James con 29 punti (insieme a 8 rimbalzi e 9 assist), ma la prestazione del 31enne dell’Illinois è qualcosa di strepitoso. Con 27 punti e ben 25 rimbalzi a referto, è diventato infatti il primo giocatore della franchigia californiana a riuscire in un’impresa simile dal 2004 (quando ci riuscì un certo Shaquille ...