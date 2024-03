Nazario Pagano nella segreteria di Forza Italia. Tajani: Riconoscimento al lavoro da lui svolto in Abruzzo: Nazario Pagano nella segreteria di Forza Italia. Tajani: Riconoscimento al lavoro da lui svolto in Abruzzo: Il segretario Nazionale Antonio Tajani ha nominato il segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, componente della segreteria nazionale. Un riconoscimento al lavoro svolto da lui ...

Pagano: “La vittoria in Abruzzo rafforza Governo. Fi decisiva”: Pagano: “La vittoria in Abruzzo rafforza Governo. Fi decisiva”: Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini.

Elezioni Abruzzo: per Nazario Pagano “Forza Italia decisiva, il sogno di Berlusconi continua”: Elezioni Abruzzo: per Nazario Pagano “Forza Italia decisiva, il sogno di Berlusconi continua”: Lo scrive, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera “Non solo non è svanito il sogno del ...