Nave Open Arms da Cipro per Gaza in attesa | ieri difficoltà

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non è ancora salpata dain direzione di, nel corridoio umanitario aperto dall'Ue, la primacon 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativoinsieme all'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen. Il portavoce del governo di, Konstantinos Letymbiotis, ha spiegatosera la mancata partenza, che potrebbe non avvenire prima di stamattina, a causa di "tecniche". Lo riporta il Guardian. Laè rimasta a, nonostante la spinta internazionale per aumentare gli aiuti marittimi di fronte allo stallo dei colloqui per la tregua e l'inizio del Ramadan.

