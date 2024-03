Nasconde chili di eroina in auto accanto a un seggiolino per bambini: altra droga trovata in cantina: Nasconde chili di eroina in auto accanto a un seggiolino per bambini: altra droga trovata in cantina: Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di sette chili in auto che Nascondeva di fianco a un seggiolino per bambini: gli agenti ...

Siligo, sul camion con 14 chili di cocaina: arrestato l’autotrasportatore: Siligo, sul camion con 14 chili di cocaina: arrestato l’autotrasportatore: Quasi 14 chili di cocaina ben nascosti nel camion, tra la merce e i pacchi. È quanto sequestrato dai Carabinieri della compagnia di Bonorva a Siligo a bordo di un veicolo fermo all’Eurospin del paese.

Blitz antidroga al porto: sequestrati 130 chili di marijuana: Blitz antidroga al porto: sequestrati 130 chili di marijuana: Le unità cinofile della Guardia di finanza, insieme all'Agenzia delle dogane, hanno scoperto il carico nascosto all'interno di un Tir. Arrestato il camionista, uno spagnolo di 57 anni ...