Nardi-Djokovic oggi in tv | ATP Indian Wells 2024 | orario | programma | streaming

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arriva per Lucala sfida più importante della carriera, quella con Novak. Il classe 2003 di Pesaro, a, giungeda lucky loser al confronto più ambito. Giocherà con il numero 1 del mondo sullo Stadium 1 del Masters 1000 californiano. C’è un numero particolare dei molti che riguardano: dati alla mano, e considerando l’intera carriera pro di, il marchigiano diventerà il 26° giocatore italiano a confrontarsi con il serbo. Una sequenza, questa, che parte da Manuel “Manolo” Jorquera e arriva fino a lui, passando per vent’anni di tennis, epoche e quant’altro. E c’è un dato un po’ curioso: quando, in quel Future di metà giugno 2003, Jorquera esi affrontarono,non era ancora nato (è ...

