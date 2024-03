Napoli | Politano | 'Il Barcellona soffre dietro | siamo prontissimi! Abbiamo provato i rigori'

Il Mattino ha svelato in anteprima le strategie di mister Calzona in vista della sfida di Champions League, Barcellona-Napoli . NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si sta preparando intensamente per ... (napolipiu)

SKY - Napoli, Politano: "Contro il Barca, vogliamo passare il turno e daremo il 110%": SKY - Napoli, Politano: "Contro il Barca, vogliamo passare il turno e daremo il 110%": Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista della sfida contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Come sto Bene, anche i mi ...

PRESS CONFERENCE - Champions, Napoli, Calzona: "Partita dell'anno, possiamo recuperare anche in campionato", Politano: "Motivati!": PRESS CONFERENCE - Champions, Napoli, Calzona: "Partita dell'anno, possiamo recuperare anche in campionato", Politano: "Motivati!": BARCELLONA - L'allenatore Francesco Calzona e l'attaccante Matteo Politano hanno parlato in Press Conference alla vigilia della sfida di Champions tra Barcellona e Napoli. Ecco quanto evidenziato da " ...

Politano in diretta su Sky, ma irrompe De Laurentiis e blocca l’intervista: “Con voi non può parlare”: Politano in diretta su Sky, ma irrompe De Laurentiis e blocca l’intervista: “Con voi non può parlare”: Poco fa Matteo Politano era in diretta su Sky Sport per presentare la sfida tra il Barcellona e il Napoli valida per gli ottavi di finale di Champions League. Mentre il giocatore stava ...