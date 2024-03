Napoli | le parole di Capello e la questione stadio…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ha parlato soprattutto delFabioin un’intervista rilasciata a Il Mattino. In seguito alcune dichiarazioni dell’ex tecnico di Milan, Real Madrid e Roma. “Il Barcellona ha un punto debole: la difesa. Vanno attaccati proprio per questo. Creano sempre tante occasioni, ma lasciano spazio e ildeve approfittarne”. Kvara “Finalmente ho rivisto Kvara giocare ai suoi livelli. E lui può essere il pericolo numero uno per il Barcellona. A questa velocità e intensità può far male, mi sembra voglia essere quel leader dell’anno scorso. Calzona sta riportando la squadra a giocare come già sapeva”.: “, Calzona…” “E’ stato molto intelligente. Conosceva pregi e difetti della squadra e sta riportando tutto alla normalità con grande intelligenza. Come si sostituisce Osimhen ...

