Napoli | De Laurentiis interrompe intervista Politano a Sky | “Non può parlare con te” VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Momenti di tensione nel corso della vigilia di Barcellona-, match valevole per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League 2023/2024. Nel corso della tradizionalea Sky Sport prima della conferenza stampa di vigilia, Matteoè stato fermato di forza dal presidente delAurelio De: “Non puòcon te” (in riferimento al giornalista di Sky, Massimo Ugolini), non puòcon te”., a fatica, riesce a trattenere le risate. E l’è stata interrotta. ECCO ILDELL’ACCADUTO (IMMAGINI SKY SPORT 24) SportFace.

Raffaele Auriemma fa luce sui nomi in pole position per il dopo Calzona sulla panchina del Napoli e il ruolo di direttore sportivo. CALCIO NAPOLI – Secondo le rivelazioni del noto giornalista ... (napolipiu)

Calzona : ho riportato nello staff Francesco Sinatti come preparatore atletico. Uno dei migliori in circolazione, ha battezzato mia figlia. I giocatori lo amano e lo stimano Francesco ... (terzotemponapoli)

Napoli, pranzo Chiariello-De Laurentiis scatena la polemica, il chiarimento del giornalista: Napoli, pranzo Chiariello-De Laurentiis scatena la polemica, il chiarimento del giornalista: Le indiscrezioni lanciate dal giornalista Umberto Chiariello, a pranzo con De Laurentiis, sul nuovo stadio del Napoli progettato a Bagnoli dal presidente dei partenopei ...

Bucchi: “De Laurentiis è un visionario, incredibile ciò che ha fatto a Napoli”: Bucchi: “De Laurentiis è un visionario, incredibile ciò che ha fatto a Napoli”: L'ex calciatore azzurro e ora allenatore Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di TvPlay ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole: “Io ho fatto ...

Napoli al Mondiale per Club 2025, De Laurentiis fissa premio da 10 milioni: Napoli al Mondiale per Club 2025, De Laurentiis fissa premio da 10 milioni: Il presidente ha fissato il premio per la squadra in caso di qualificazione al torneo in programma nel 2025, che garantirebbe al club almeno 50 milioni: se centreranno l’obiettivo, che passa ...