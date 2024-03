Napoli Chiaia | movida e controlli dei carabinieri | sequestrati due coltelli

(Di lunedì 11 marzo 2024)deiin centro. Due, 4 denunce e 1 arresto Notte dinelladel centro città. Idella compagnia diCentro hanno presidiato il cuore storico del capoluogo e il quartiere, insieme ai militari del Reggimento Campania.Non mancano le armi. Un 17enne e un 22enne sono stati denunciati perché portavano nelle tasche dei pantaloni un coltello a serramanico. Un 39enne napoletano è stato arrestato per evasione. Sottoposto ai domiciliari, l’uomo è stato nell’abitazione dei vicini.Un 41enne è stato denunciato perché trovato in sella ad un motorino già sequestrato e senza copertura ...

Appello di commercianti e residenti a mettere in sicurezza la pavimentazione stradale di una delle strade più trafficate della città L'articolo Napoli , si apre buca in via Chiaia : persona ci cade ... (teleclubitalia)

chiuso un ristorante di Sushi nel cuore di Chiaia , a Napoli . L?ordine di sospendere l?attività in via Martucci è arrivato dalle squadre del dipartimento di Prevenzione... (ilmattino)

Il corpo ritrovato dalla Polizia di Stato. In corso di accertamento le cause del decesso.Continua a leggere (fanpage)

Addio a Gigio Morra , l'indimenticabile protagonista di " Un posto al sole ": ...sua carriera Giovanissimo si era diplomato a soli 21 anni all'Accademia d'arte drammatica di Napoli,...dell'attore ci saranno martedì 12 marzo alle ore 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.

Lavori e cantieri a Napoli, come cambia la viabilità in città da oggi: Lavori e cantieri a Napoli, come cambia la viabilità in città da oggi: La Conferenza permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Lo ...

Napoli, l'Inner Wheel isola di Capri si rinisce per parlare della condizione femminile: Napoli, l'Inner Wheel isola di Capri si rinisce per parlare della condizione femminile: L’Inner Wheel dell'isola di Capri, creata dall’avvocato Anna La Rana da circa quarant’anni, si riunisce presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia il giorno 14, ...

