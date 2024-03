Napoli | Calzona sorride | l’infermeria si svuota | le ultime da Castel Volturno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Buone notizie pere il. Rrahmani, Ngonge e Cajuste recuperati per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Ecco gli aggiornamenti dal. CALCIO– Arrivano notizie confortanti daper Francescoe il suo staff in vista della importantissima sfida di ritorno contro il Barcellona negli ottavi di Champions League. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, tre giocatori chiave stanno per tornare a disposizione dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Rrahmani torna titolare Il difensore kosovaro Amir Rrahmani, out contro il Torino per un fastidio all’adduttore, “giocherà dal primo minuto” contro il Barça. Un rientro fondamentale per gli equilibri difensivi e la costruzione del gioco del ...

