Napoli | Calzona | “Fatti passi da gigante in tre settimane | ma il percorso non è ancora finito”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il tecnico delFrancescoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Barcellona. Diversi i temi affrontati, a partire dagli avversari: “A me piacciono tantissimo i loro calciatori, ma sono contento di allenare i miei. Yamal ha le qualità per diventare uno dei primi al mondo se non si perde, è giovanissimo e sembra già un veterano“. Poi sulla sfida di domani: “Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, dobbiamo essere sfrontati perché avremo di fronte un avversario forte e in salute, ma sappiamo di potercela giocare alla pari con chiunque. Sarà una partita che si carica da sé, non è da tutti giocarsi i quarti con un avversario di questo livello. Rispetto all’andata siamo cambiati tantissimo, ora la squadra è più compatta, concede meno, riusciamo a creare di più, stiamo segnando ...

