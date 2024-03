(Di lunedì 11 marzo 2024) È tempo diLeague in casa. Domani andrà in scena la gara di ritorno che vale gli ottavi di finale di ritorno...

Mondiale per club , la sola qualificazione vale cento milioni di euro. Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina. Una montagna di soldi cui De Laurentiis non vorrebbe per nulla rinunciare. Si ... (ilnapolista)

Barcellona, Cancelo e il paragone col Napoli: "Anche per loro anno difficile dopo lo scudetto": Barcellona, Cancelo e il paragone col Napoli: "Anche per loro anno difficile dopo lo scudetto": Joao Cancelo, laterale del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions col Napoli, trovando una certa somiglianza tra la stagione dei ...

CHAMPIONS - Barcellona-Napoli in tv, in chiaro su Canale 5 ed in streaming, ecco la programmazione: CHAMPIONS - Barcellona-Napoli in tv, in chiaro su Canale 5 ed in streaming, ecco la programmazione: Dopo il pareggio 1-1 nella gara di andata allo stadio Maradona, il Napoli affronterà il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League martedì 12 marzo alle ore 21 allo St ...

Napoli-Barcellona, Osimhen e Kvara cercano i quarti di Champions: il programma della vigilia: Napoli-Barcellona, Osimhen e Kvara cercano i quarti di Champions: il programma della vigilia: è tempo di Champions League in casa Napoli. Domani andrà in scena la gara di ritorno che vale gli ottavi di finale di ritorno della massima competizione europea..