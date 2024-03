Napoli Auriemma | «Ecco chi saranno tecnico e DS»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole di Raffaelesul futuro allenatore e direttore sportivo del: «Ci sono due nomi in pole position» Intervenuto nel corso del programma “Si gonfia la rete” su Radio CRC, Raffaeleha parlato del futuroe direttore sportivo del, svelando i nomi dei favoriti. Di seguito le sue parole. «I nomi che in questo momento sono in pole position per quanto riguarda allenatore e direttore sportivo deldella prossima stagione sono Italiano e Accardi. Vincenzo Italiano è tornato in cima alla classifica di gradimento. Credo che sia cresciuto tanto e finirebbe il suo periodo di crescita nel; per quanto riguarda il nome del direttore sportivo, invece, adesso De Laurentiis è andato dritto dove ogni tanto va a spendere, cioè ...

