(Di lunedì 11 marzo 2024) Contribuì al primo scudetto delcon un gol. Senza dimenticare che nel 1987 il ‘Ciuccio’ festeggiò anche la coccarda tricolore e in quell’edizione della Coppa Italia (tutte vittorie) mise a segnò quattro reti. Due giorni fa ha compiuto sessant’anni. L’esordio con ilL’11 marzo 1984 a Fuorigrotta arrivava la Roma e quella domenica debuttava Ciro Muro. Non fu un esordio felice, considerato che i giallorossi espugnarono il San Paolo., quarant’anni fa Quella domenica di quarant’anni fa alnon bastò l’ultimo gol con quella maglia di Pasquale Casale. Con la casacca del ‘Ciuccio’ l’ex centrocampista realizzò tre reti, delle quali due in Serie A. Nel massimo campionato giocò anche con Avellino e Pisa. E’ nato nel capoluogo campano il 2 marzo 1959. E l’11 marzo 1984… Le statistiche ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a terzotemponapoli©

Ricordiamo il Napoli di Marcello Lippi per l’ultimo miglior piazzamento del ‘vecchio’ Ciuccio prima del fallimento e per la tigna di quei giocatori, di una squadra che riuscì a qualificarsi per ... (terzotemponapoli)

Arrivò a Napoli nel 1953, assieme a Ottavio Bugatti. Quattro campionati con la casacca del ‘Ciuccio’. In Serie A giocò anche con Triestina e Pro Patria, in B con Spal e Cagliari. Era marchigiano. Il ... (terzotemponapoli)

Oscar, da Federico Fellini a Paolo Sorrentino: tutti i film italiani vincitori: ... Roma e Napoli), tutti interpretati dalla coppia formata da Sophia Loren e da Marcello Mastroianni. ... 1975 Amarcord di Federico Fellini . Film che lo consacra al suo quarto Oscar, andando al pari con ...

La carica di 'Legends'. Bruscolotti: 'Che gioia battere la Juve', Sosa: 'Scelsi la 10 di Diego': Nel corso della puntata non è mancato il momento amarcord, con protagonista Diego Armando Maradona, insignito della fascia di capitano del Napoli proprio da Bruscolotti: " Inizialmente era ...

Amarcord e Compleanni Napoli: amarcord e Compleanni Napoli: Arrivò a Napoli nel 1953, assieme a Ottavio Bugatti. Quattro campionati con la casacca del ‘Ciuccio’. In Serie A giocò anche con Triestina e Pro Patria, in B con Spal e Cagliari. Era marchigiano. Il 2 ...

Amarcord Napoli, accadde oggi: amarcord Napoli, accadde oggi: Ricordiamo il Napoli di Marcello Lippi per l’ultimo miglior piazzamento del ‘vecchio’ Ciuccio prima del fallimento e per la tigna di quei giocatori, di una squadra che riuscì a qualificarsi per l’Euro ...

CDS - Napoli, sei rigori realizzati su nove calciati in stagione, problema da risolvere: CDS - Napoli, sei rigori realizzati su nove calciati in stagione, problema da risolvere: Il Corriere dello Sport si è sofferrmato sui calci di rigore calciati dal Napoli in stagione: "Il Napoli e i rigoristi: un vecchio problema che l’errore di Osimhen contro la Juventus, e l’ormai prossi ...