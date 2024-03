(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) –, sei calciatori in infermeria Ildi Eusebio di Francesco è tornato al lavoro dopo il KO contro il Sassuolo nell’ultimo turno. I gialloazzurri ed i fantallenatori devono fare i conti, però, con una infermeria piuttosto affollata che vede impegnati nel recupero Oyono, Lusuardi e Marchizza. A loro tre si aggiungono anche Valeri, Bonifazi e Harroui, alle prese con le terapie., novità sugli infortunati Proprio in queste ore ore, stando a quanto riferito dal report diramato dalla SSCsui propri canali ufficiali, arrivano novità dall’infermeria che interesserebbero anche il Fantacalcio. Perché Amir Rrahmani, Cyril Ngonge e Jens Cajuste, dopo aver viaggiato spediti a pieno ritmo verso il recupero, tornano finalmente a disposizione ...

Scossa di terremoto avvertita a Napoli e in provincia: Scossa di terremoto avvertita a Napoli e in provincia: Una scossa di terremoto è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni comuni della provincia. Sui social si moltiplicano i messaggi in cui le persone segnalano di aver sentito un "forte ...

Napoli, 3 buone notizie. Frosinone: in 6 ai box. E il Lecce ha un nuovo allenatore: Napoli, 3 buone notizie. Frosinone: in 6 ai box. E il Lecce ha un nuovo allenatore: Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai la decisione è stata presa. Dopo l'esonero di D'Aversa, la dirigenza salentina ha virato sull'ex Udinese per condurre ...

IL PENSIERO - De Rienzo: "Il Napoli è impronosticabile, Calzona si affiderà alla migliore formazione possibile": IL PENSIERO - De Rienzo: "Il Napoli è impronosticabile, Calzona si affiderà alla migliore formazione possibile": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia: Sensazioni sulla gara tra Napoli e Barcellona “Credo ...