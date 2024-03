Nahum | ' lascio Pd | non si può parlare di genocidio per Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il consigliere comunale del Pd ed esponente della comunità ebraica di Milano, Daniele, ha annunciato durante il Consiglio comunale che lascerà il partito in polemica con la scelta di alcune frange del Pd di usare la parolaper descrivere ciò che accade a. "Annuncio oggi in questa aula che la mia esperienza all'interno del Pd è conclusa - ha detto -. Lo dichiaro senza risentimento anche con gratitudine verso questa comunità politica che ha accompagnato la mia vita per dieci anni. Hanno pesato diverse ambiguità sulla politica estera e il clima che si è prodotto in vari ambienti della sinistra dopo il 7 ottobre".