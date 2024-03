Musetti ko a Indian Wells | avanza Rune in due set

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si ferma al terzo turno del torneo di, primo Masters 1000 della stagione, Lorenzo. Il tennista toscano è uscito sconfitto dal confronto con Holgerche si è imposto con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e 36' di gioco che qualifica il danese per gli ottavi di finale.

Si conclude al terzo turno la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Indian Wells 2024 , sconfitto in due set da Holger Rune . In 1h e 38? di gioco il danese riesce ad avere la meglio con il ... (sportface)

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Holger Rune con il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un’ora e 36 minuti di gioco. L’azzurro non è pervenuto per i primi nove ... (oasport)

Musetti e Bronzetti, addio Indian Wells: vincono Rune e Gauff: Musetti e Bronzetti, addio Indian Wells: vincono Rune e Gauff: Entrambi gli azzurri sconfitti sul cemento californiano con il punteggio di 6-2, 7-6 con rammarichi nei tie-break ...

Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Musetti a caccia del pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il toscano affronta il n°7 del mondo, il danese Holger Rune. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in ...

Indian Wells: Musetti affronta Rune, Bronzetti sfida Gauff: Indian Wells: Musetti affronta Rune, Bronzetti sfida Gauff: L’azzurro, numero 26 del mondo, cerca il riscatto contro l’olandese. L’italiana, 53esima nel ranking, affronta la statunitense 19enne, al terzo posto WTA ...