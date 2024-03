Muschio Selvaggio chiude

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fedez e Mr Marra con Medy -(US Doom Entertainment), il podcast che ha portato allo scontro legale Fedez e Luis Sal, arriva ai titoli di coda, almeno per quanto riguarda la messa in onda. A partire da oggi, saranno trasmesse le tre puntate già registrate e poi stop. “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti” afferma Fedez in apertura di puntata didi oggi (lunedì 11 marzo). Senza entrare troppo nei dettagli della querelle in corso, Mr Marra – che nel podcast ha preso il posto di Luis Sal al fianco di Fedez – aggiunge: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, ...