Muschio Selvaggio chiude | l’annuncio di Fedez | “Non posso più andare avanti così”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024)i battenti, probabilmente per sempre. Il podcast, attualmente condotto dainsieme a Mr Marra, è al centro di una controversia legale tra il rapper e il suo ex socio Luis Sal. E allora, dopo alcuni giorni di attesa,decide di rompere gli indugi e di annunciare la chiusura a tempo indeterminato del programma. Da lunedì verranno dunque trasmesse le ultime tre puntate, già registrate in precedenza.Leggi anche: Ferragnez, è successo davvero. Cosa ha fatto: “L’hai voluto tu!”e Luis Sal avevano fondato e condotto insiemefino a maggio 2023. Pochi giorni fa però lo staff di Sal ha reso noto che il tribunale di Milano “ha integralmente accolto il ricorso per sequestro ...