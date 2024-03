Muore a 19 anni Sharon Bonillo | era rimasta coinvolta in un incidente con tre amiche a Taranto

È morto travolto da una slavina Simone Rossi , 44 anni , imprenditore ed ex assessore al Turismo e allo Sport di Alassio (Savona). L’uomo stava svolgendo un’escursione sulle alture di Monesi, in ... (thesocialpost)

Nick Sheridan muore a 32 anni, il crollo durante lo jogging per un aneurisma: addio al presentatore della Bbc: Nick Sheridan Muore a 32 anni, il crollo durante lo jogging per un aneurisma: addio al presentatore della Bbc: Nick Sheridan, il presentatore della BBC Scotland, è morto il 7 marzo all'età di 32 anni a causa di una breve malattia. I primi “segnali” erano arrivati pochi ...

Malore in doccia, Giovanni Negro muore nella sua casa di Candelù a 49 anni. A trovarlo senza vita i genitori che lo aspettavano per cena: Malore in doccia, Giovanni Negro Muore nella sua casa di Candelù a 49 anni. A trovarlo senza vita i genitori che lo aspettavano per cena: MASERADA (TREVISO) - Muore in doccia a 49 anni. I suoi genitori, che abitano nell'abbinata adiacente, lo stavano aspettando per la cena, ma di fronte a quel ritardo ingiustificato ...

Muore a 19 anni nell’incidente, lo strazio del papà: «La mia Marika aveva tutta la vita davanti»: Muore a 19 anni nell’incidente, lo strazio del papà: «La mia Marika aveva tutta la vita davanti»: Don Stefano: «La conosciamo tutti, era una giovane piena di vita, buona, brava, sempre disponibile a mettersi in gioco per la comunità, la parrocchia.Le ...