MultiVersus | confermata la data di uscita ufficiale

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 11 marzo 2024) A volte ritornano, e stavolta sul serio:ha unadi, dopo averci fatto volare con l’early access lo scorso anno Per essere precisi, quella apertasi nel 2022 era un’open beta, ma dopo la chiusura dei server per quasi un anno abbiamo la conferma chetornerà, con unadidefinitiva. L’alternativa free-to-play ai platform fighter più blasonati (tipo Super Smash Bros. Ultimate, che da queste parti apprezziamo particolarmente) targata Warner Bros. Games ha diviso il pubblico. Da un lato soffriva di server zoppicanti, di monetizzazione eccessiva e di progressi col contagocce; d’altro canto, però, il titolo si è dimostrato molto popolare per la particolare formula basata sugli scontri a coppie. Ora, WB Games e Player First Games hanno annunciato ...