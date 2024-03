Multe non pagate | quando scattano pignoramento e fermo? I casi aggiornamento 11 MARZO

Multa per gli italiani che potano la siepe dopo l'1 aprile: Multe per chi pota la siepe dopo l'1 aprile Come anticipato, non è possibile potare le siepi e gli alberi quando avviene la nidificazione degli uccelli, cioè nel periodo che va da marzo a settembre. ...

Roma, la protesta contro il nuovo 'codice della strage' del ministro Salvini. A terra decine di cadaveri insanguinati: ... rende possibile l'aumento dei limiti di velocità e diminuisce le multe per i limiti di velocità e transito in ZTL e aree pedonali'. Per non parlare, poi, di Ztl, aree pedonali, biciclette e simili. ...

Renzi, bordate su Franchi e procura: "Pd di sinistra Neanche mancini": Renzi, bordate su Franchi e procura: "Pd di sinistra Neanche mancini": Il leader di Iv a testa bassa: "Uno scandalo i 55 milioni per lo stadio. Le Multe Soltanto per fare cassa". Poi gli strali contro la magistratura: "Per il caso dell’ex Astor i pm sapevano chi c’era l ...

Eccesso velocità: addio multa senza adeguata segnalazione: Eccesso velocità: addio multa senza adeguata segnalazione: Il Gdp di Torino ha accolto il ricorso di un automobilista in quanto l'apparecchio utilizzato per la rilevazione non solo non era omologato ma neanche adeguatamente segnalato ...

Codice della strada, 5000€ di multa: se non hai questo guidare è illegale I Muoviti a metterti in regola, la polizia non ti aspetta: Codice della strada, 5000€ di multa: se non hai questo guidare è illegale I Muoviti a metterti in regola, la polizia non ti aspetta: Rischi fino a 5 mila euro di multa se vieni sorpreso in strada a guidare in questo modo. È illegale, devi subito metterti in regola ...