MOVIOLA | Milan-Empoli | Sacchi ha bisogno dell’aiuto del Var…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 11 marzo 2024), l’assistente Peretti e l’arbitrohannodel Var per convalidare la rete di Pulisic. I giudizi dei quotidiani… Ildi Stefano Pioli ha battuto l’per 1-0 nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono stati protagonisti di una buona prestazione, ma non hanno brillato nel gioco e nella velocità di passaggio. Il Diavolo, grazie ai 3 punti e al pareggio della Juventus con l’Atalanta, è comunque riuscito a scavalcare i bianconeri in classifica, portandosi al secondo posto alle spalle dell’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, la gara è stata ben gestita dal direttore di gara, ma in occasione del goal c’è stato un errore dell’assistente Peretti, che ha segnalato un fuorigioco di Okafor, ...