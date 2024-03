Mountain Bike | brillante bilancio del Club Appenninico di Borgo San Lorenzo

(Di lunedì 11 marzo 2024)San,11 marzo 2024 - Continua la serie dei successi e delle belle prestazioni nelda parte dei giovani esponenti delCiclo, la società diSanfondata nel 1907. Nell’ultimo fine settimana nel Trofeo Regionale BaciallaLeonardo Poggiali ha vinto la gara nella categoria allievi, mentre il giovanissimo G5 (11 anni) Andrea Fabbri ha conquistato il quarto posto e il suo compagno di squadra Christian Velaj il sesto. Si è trattato di un ottimo debutto stagionale per i giovani in casacca biancorossa. Altro impegno nel Trofeo Nazionale Borbonica Cup a Palmariggi (LE) su un percorso davvero impegnativo per l'intensità di ostacoli naturali tipici. Hanno iniziato la giornata di gare le ...

