MotoGP GP Qatar | Dall’Igna | “Bagnaia? Gestione ineccepibile | è un gran campione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Luigi, il general manager Ducati, parla della vittoria di FrancesconelPremio del: “Pecco è stato bravo e ha fatto unapartenza. Ha rischiato nel primo giro, ed ha fatto bene. La suadi gara è stataed ha fatto tutto ciò che doveva fare per evitare di essere ripreso, mantenendosi concentrato e cercando al contempo di tenere sotto controllo l’usura degli pneumatici. La sua condotta di gara è stata semplicemente perfetta, non c’è niente che avrebbe potuto fare meglio di così, e lo stesso vale per la squadra. È une siamo contenti che sia con noi per i prossimi anni. Anche Enea ha fatto una bella gara: è finito tra i primi cinque e sono convinto che quest’anno ci ...