MotoGP | Brad Binder | “Ho giocato d’intelligenza”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Se Bagnaia ha parlato dell’importanza dell’essere stati costanti all’interno della gara, allora per questo fine settimana possiamo ribattezzare ‘mister costanza’. Il pilota sudafricano ha conquistato due secondi posti tra la Sprint Race e la gara più lunga, dando così inizio in modo praticamente perfetto alla propria stagione. Anche perché se nella sprint era rimasto dietro Martin, in gara invece è riuscito a stargli davanti, limitando i suoi attacchi. Segnali di crescita evidenti per il pilota di KTM che spera di inserirsi pienamente nella lotta per il titolo.: “Sarebbe bello regalare un’altra battaglia anche al prossimo GP” (Credit foto – pagina Facebook KTM)Queste dunque alcune delle dichiarazioni dial termine del gran premio: “Non possiamo lamentarci, due ...

