Moto2 | chi è Barry Baltus | il 19enne che ha portato il Belgio sul podio in Qatar!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Gran Premio del2024 ha riservato delle sorprese più o meno clamorose in, a causa di un inatteso consumo eccessivo delle nuove gomme Pirelli (soprattutto al posteriore) che ha messo in grande difficoltà alcuni tra i favoriti della vigilia rimescolando la classifica e favorendo delle rimonte impressionanti dalle retrovie fino alle posizioni di vertice (vedi Sergio Garcia, da 18° a 3°). Uno degli exploit della domenica a Lusail è stato firmato indubbiamente da, che ha sfiorato addirittura la vittoria perdendo in volata (di 55 millesimi) il duello finale con Alonso Lopez per il primo posto dopo essere scattato dalla sesta casella in griglia. Un risultato dunque non così assurdo, considerando l’andamento del weekend ed in particolare delle qualifiche. Ilnativo di Namur, ...