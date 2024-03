Mosca | chiara frase Papa | ma Kiev rifiuta

(Di lunedì 11 marzo 2024) 12.46 L'appello delper una soluzione negoziata in Ucraina "è abbastanza comprensibile", macontinua are una tale ipotesi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il, ha ricordato, "si è espresso a favore dei negoziati" e anche"il nostro presidente ha ripetutamente parlato della nostra disponibilità a risolvere i nostri problemi attraverso i negoziati". Tuttavia,ha opposto "un rifiuto assolutamente severo". Fonti di stampa riferiscono intanto della sostituzione del capo della Marina.

“Mosca prepara attacco nucleare in Ucraina”: la notte in cui Biden parlò di un’imminente “Armaggedon”: “Mosca prepara attacco nucleare in Ucraina”: la notte in cui Biden parlò di un’imminente “Armaggedon”: C’è stato un momento dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia in cui è stato molto vicino l’uso di un’arma nucleare da parte di Mosca. La più grande crisi dai tempi di Cuba è avvenuta ...

Mosca, 'tutti sanno che l'Ucraina è in un vicolo cieco': Mosca, 'tutti sanno che l'Ucraina è in un vicolo cieco': "Ogni esperto, ogni politico, ogni diplomatico oggi capisce" che la situazione in Ucraina "è in un vicolo cieco" e per questo "molti diplomatici e Paesi stanno chiedendo negoziati". (ANSA) ...

Nuovo attacco informatico: Hacker legati a Mosca rubano codici sorgente Microsoft: Nuovo attacco informatico: Hacker legati a Mosca rubano codici sorgente Microsoft: Microsoft ha recentemente denunciato un nuovo attacco informatico perpetrato da hacker legati a Mosca, noti come Midnight Blizzard o Nobelium. Gli hacker sono riusciti a violare i sistemi di posta ...